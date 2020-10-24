بعد رفع السودان.. ما الدول الباقية على قائمة الإرهاب؟

بعد رفع اسم السودان رسميا من قائمة الدول الراعية للإرهاب الدولي في الولايات المتحدة، بقيت 3 دول فما هي؟

يقول الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية إن قائمة الدول الراعية للإرهاب هي:

1. سوريا: أدرجت على القائمة في 29 ديسمبر 1979.

2. إيران: أدرجت في 14 يناير 1984.

3. كوريا الشمالية: أدرجت في 20 نوفمبر 2017.

وكان السودان أدرج على القائمة في 12 أغسطس 1993، بسبب علاقات النظام السابق في البلاد مع تنظيم القاعدة.

وضمت القائمة فيما مضى دولا عربية مثل العراق وليبيا.

ويقول الموقع إن هذه الدول أدرجت على القائمة بعدما قدمت مساعدات إلى جماعات إرهابية.

وينطوي الإدراج على قائمة الإرهاب خضوع هذه الدول لمجموعة من العقوبات، منها حظر الصادرات والمبيعات الدفاعية الأميركية وفرض قيود على المساعدات الخارجية، بالإضافة إلى قيود مالية وأخرى على المواد ذات الاستخدام المزدوج.

ويتيح القانون الأميركي للسلطات فرض عقوبات على الأشخاص والبلدان الذين ينخرطون في تبادلات تجارية مع هذه الدول.