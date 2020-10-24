واشنطن تفرض عقوبات على مركز أبحاث روسي.. وموسكو ترد

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على مركز أبحاث روسي لصلته بهجمات إلكترونية خطيرة قادرة على إحداث أضرار كارثية.

وقررت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على معهد الأبحاث العلمية المركزي للكيمياء والميكانيكا الروسي كونه مسؤولا عن تطوير أدوات متخصصة ساعدت في تنفيذ هجوم على منشأة للبتروكيماويات في الشرق الأوسط عام 2017.

وذكرت الوزارة أن المعهد مسؤولا عن برمجيات "تريتون" الخبيثة التي استخدمت لاستهداف أ،ظمة إلكترونية بالمنشآت الصناعية في أمريكا.

كما اتهم وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوتشين الحكومة الروسية بممارسة أنشطة سيبرانية خبيثة ضد الولايات المتحدة وحلفائها، مضيفا أن الولايات المتحدة ستحمي بنيتها التحتية وستتصدى لمحاولات أي جهة للإضرار بها.

وقالت الوزارة الأمريكية إن المهاجمين الذين طوروا البرنامج المذكور تعقبوا العام الماضي 20 منشأة كهرباء في الولايات المتحدة لرصد نقاط ضعفها.

من جانبه، رفض السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، الاتهامات التي وجهتها الإدارة الأمريكية إلى المعهد الحكومي الروسي للأبحاث العلمية.

وقال السفير الروسي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إن روسيا، على عكس الولايات المتحدة، لا تقوم بهجمات سيبرانية.

وأضاف "ندعو الولايات المتحدة إلى التخلي عن الممارسات العدائية المتمثلة في الاتهامات التي لا أساس لها، فنحن نتصرف من منطلق من حقيقة أن مصالح بلداننا تتماشى مع الحوار حول أمن المعلومات الدولي، الذي اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استئنافه".