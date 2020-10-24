ناشط تركي يواجه تهمة الإرهاب بسبب تغريدة عن وزير الداخلية

تستهدف السلطات التركية أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك بسبب انتقاده وزير الداخلية سليمان صويلو والرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكرت صحيفة "جمهورييت" التركية، أن إردال يلماز الذي يغرد من أحد الحسابات بموقع "تويتر" يواجه تهما بإهانة مسؤول حكومي، على خلفية انتقاده وزير الداخلية التركي.

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وأوضحت الصحيفة أن فرق العمليات الخاصة داهمت منزل يلماز، ووجهت إليه لاحقا تهمة الأرهاب.

وكان يلماز اقتبس خلال تغريداته أجزاء من كلمة قديمة لوزير الداخلية التركي والرئيس أردوغان بإحدى المحطات التي تم إغلاقها لاحقا بحجة صلتها المزعومة بجماعة الداعية التركي فتح الله جولن.

وبحسب التقارير، فقد تم تسريب معلومات خاصة عن يلماز وعائلته بما في ذلك عناوين المنازل وأسماء وأماكن عملهم.

وقال الناشط التركي إنه نشر انتقادات فقط في إطار حرية التعبير، موضحا أن ما تقوم به السلطات التركية ضدهم غير إنساني.

وأضاف محاموه، بحسب الصحيفة، أنه لا يوجد لائحة اتهام حتى الآن وهو قيد الإقامة الجبرية في المنزل ويخضع للمراقبة.

يشار إلى أنه عقب محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016، شنت السلطات حملة قمعية واسعة اعتقلت خلالها أكثر من 40 ألف شخص، فيما تم فصل ما يزيد عن 100 ألف من وظائفهم.

وأقرت تركيا مؤخرا قوانين جديدة تقيد حرية التعبير في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.