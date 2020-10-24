البرازيل تسجل 30026 إصابة و571 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 30026 إصابة و571 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة - في بيان نقلته قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم، السبت - إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالوباء بلغ أكثر من 5.3 مليون حالة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 156471 حالة.



وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة عالميا من ناحية الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، والثانية بعد الولايات المتحدة بالوفيات.