إصابات كورونا عالميا تتجاوز 41.99 مليون حالة

تجاوزت إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في دول العالم حاجز الـ41.99 مليون إصابة، وفقا لإحصاء أجرته وكالة "رويترز".

وذكرت الوكالة أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق بلغ مليون و 140145 حالة.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تأثرا بالفيروس، بواقع 8444165 إصابة، و223226 حالة وفاة.

فيما جاءت الهند في المرتبة الثانية بعدد إصابات بلغ نحو 7761312 حالة، و117306 حالة وفاة.

في وقت سابق، أكدت منظمة الصحة العالمية أن دول كثيرة تشهد ارتفاعا مطردا في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت المنظمة الصحية المرموقة أن النصف الشمالي من الكرة الأرضية يواجه لحظة حاسمة في مكافحة جائحة كورونا "كوفيد-19".

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم أن الأشهر القليلة القادمة ستكون صعبة للغاية، موضحا أن بعض الدول تتجه نحو مسار خطير.