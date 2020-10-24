إصابات كورونا تقترب من حاجز المليون حالة فى كولومبيا

كما أكدت الوزارة الكولومبية تسجيل 166 وفاة جديدة، ما يرفع إجمالى ضحايا وباء كورونا فى البلاد إلى 29 ألفًا و802 حالة وفاة جراء الإصابة بوباء كورونا "كوفيد 19".

كما أشارت الوزارة إلى أن 65 ألفًا و195 إصابة هى حالات نشطة، ما يمثل 6.53% من إجمالى المصابين، فى الوقت الذى تعافى فيه 901.652 مريضًا من الإصابة بالوباء، بما يمثل 90.2% من بين المصابين.