إصابة وزير خارجية سلوفينيا بكورونا

ونقلت وكالة (إس.تي.ايه) للأنباء أن الفحوص أثبتت يوم الجمعة إصابة الوزير بالفيروس، ونقلت عن بيان أصدرته وزارة الخارجية أن لوجار، الذى لا يعانى من أى أعراض للمرض وأجرى له فحص اعتيادي، سيعزل نفسه لمدة عشرة أيام كما سيفعل مخالطوه.

وكانت سلوفينيا أعلنت حظر التجول وعزلا عاما جزئيا بعد أن ارتفع العدد الإجمالى لحالات الإصابة بالفيروس بنحو ضعفين خلال الأسبوعين الماضيين ليصل إلى 19300 حالة إضافة إلى 216 وفاة.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة الجمعة 1656 فيما سجلت خمس وفيات.