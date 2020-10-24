منذ ساعات الفجر الأولى، بدأت النيران تلتهم احراج وبساتين جربتا وصغار وعين كفاع في البترون اللبنانية، وسط صعوبة بالغة في عملية إخمادها جراء سرعة الرياح واشتدادها وجفاف الأراضي.
واستنكر الأهالي هذا العمل الذي اعتبروه مفتعلًا، وطالبوا بالبحث عن تجار الفحم المتهم الأول بنظرهم، خصوصا أن التدفئة على الغاز والمازوت باتت مكلفة جدًا.
ودعا بعض الأهالي إلى الأمن الذاتي لحماية أرضهم ومحيط منازلهم على قاعدة "لقد أصبحت حراسة القرى من قبل الأهالي ضرورة ملحة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لبنان يشتعل.. حريق كبير في البترون والأهالي يتهمون تجار الفحم.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.