لبنان يشتعل.. حريق كبير في البترون والأهالي يتهمون تجار الفحم.. فيديو

منذ ساعات الفجر الأولى، بدأت النيران تلتهم احراج وبساتين جربتا وصغار وعين كفاع في البترون اللبنانية، وسط صعوبة بالغة في عملية إخمادها جراء سرعة الرياح واشتدادها وجفاف الأراضي.

واستنكر الأهالي هذا العمل الذي اعتبروه مفتعلًا، وطالبوا بالبحث عن تجار الفحم المتهم الأول بنظرهم، خصوصا أن التدفئة على الغاز والمازوت باتت مكلفة جدًا.



ودعا بعض الأهالي إلى الأمن الذاتي لحماية أرضهم ومحيط منازلهم على قاعدة "لقد أصبحت حراسة القرى من قبل الأهالي ضرورة ملحة".