محمد بن زايد: الإمارات شريك أساسي في حماية أطفال العالم

أشاد محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي بدور دولة الإمارات في حماية أطفال العالم من مرض شلل الأطفال.

وغرد محمد بن زايد من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "في اليوم العالمي لشلل الأطفال نحيي الأبطال العاملين في الخطوط الأمامية الذين يواصلون مهامهم رغم التحديات التي تفرضها جائحة كورونا".

وتابع: "بتضافر الجهود ودعم المبادرات العالمية سنتمكن من القضاء على شلل الأطفال..الإمارات شريك أساسي في حماية أطفال العالم من هذا المرض".

