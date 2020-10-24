محمد بن زايد: الإمارات شريك أساسي في حماية أطفال العالم

أشاد محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي بدور دولة الإمارات في حماية أطفال العالم من مرض شلل الأطفال.
وغرد محمد بن زايد من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "في اليوم العالمي لشلل الأطفال نحيي الأبطال العاملين في الخطوط الأمامية الذين يواصلون مهامهم رغم التحديات التي تفرضها جائحة كورونا".
وتابع: "بتضافر الجهود ودعم المبادرات العالمية سنتمكن من القضاء على شلل الأطفال..الإمارات شريك أساسي في حماية أطفال العالم من هذا المرض".
يحتفل العالم بقرب القضاء على واحد من أكثر الأمراض المروعة في القرن العشرين، السبت، بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لشلل الأطفال.
الحدث الدولي الذي دشن للمرة الأولى يوم 22 أكتوبر 2012 بالتزامن مع رفع اسم الهند من قائمة الدول المصابة، يصادف ذكرى ميلاد العالم الأمريكي جوناس سالك (1914-1995) الذي تمكن من تطوير أول لقاح فعال ضد شلل الأطفال عام 1955.
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