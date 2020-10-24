التليفزيون الإسرائيلي: قطر ترعى حماس والإخوان وتوقع اتفاق التطبيع مع تل أبيب قريبا

أعلن التلفزيون الإسرائيلي اليوم السبت أن قطر هي الدولة العربية التالية التي ستوقع اتفاق التطبيع مع تل أبيب.
وقالت القناة 13 العبرية، إنه بعد تصريح سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن 5 دول عربية ستطبع علاقاتها مع إسرائيل، كثرت التساؤلات حول هذه الدول، وبعد إعلان تطبيع العلاقات مع السودان، كثر التساؤل حول هوية الدولة التالية.
وأضافت القناة أن قطر هي التالية على القائمة والأقرب بعد السودان لتطبيع العلاقات كنتاج للجهود الأمريكية في دفع دول أخرى لإعلان التطبيع مع إسرائيل.
وتابعت القناة أن قطر تعتبر راعية لحركة حماس وجماعة الإخوان، والعلاقة الحميمة معها يمكن أن تؤدي إلى تسوية واستقرار في غزة تأمل إسرائيل في الوصول إليهما.
وأضافت القناة الإسرائيلية أن قطر ستكون المستفيدة من هذه الاتفاقية، حيث أن بين الأمور الجيدة هي طائرة F35 إذ من المتوقع إطلاق مثل هذه الصفقة بين الولايات المتحدة والإمارات، خاصة بعد أن سحبت إسرائيل رسميا اليوم معارضتها لهذه الخطوة، كما تطالب قطر بمثل هذه الطائرات لزيادة قدراتها العسكرية.
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