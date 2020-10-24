ترامب: 5 دول عربية ستنضم لاتفاق السلام مع إسرائيل قريبا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن هناك 5 دول عربية جديدة تريد توقيع اتفاق سلام مع إسرائيل، مرجحا أن تكون السعودية بينها قريبا وذلك عقب إعلان السودان تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال "ترامب"، في مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة قادة الدول الثلاث، إنه متأكد أن السعودية ستنضم لاتفاق السلام قريبا، معتبرا أيضا أن إيران قد تنضم إلى اتفاق مماثل "في نهاية الأمر".

وأكد رفضه حصول إيران على أسلحة نووية، قائلا "من يهتف الموت لإسرائيل لا يمكن أن يحصل على أسلحة نووية، أود مساعدة إيران وإعادتها لمسارها الصحيح، لكن عليها التخلي عن السلاح النووي".

وجاء إعلان ترامب عن اتفاق السودان وإسرائيل بعد وقت قصير من إعلان البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي أبلغ الكونجرس عزمه إزالة تصنيف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.