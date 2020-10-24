الحرائق مستمرة وخطة للإخلاء.. السعودية تستعين بطائرات الإطفاء لإخماد النيران في عدة قرى.. فيديو

تكافح فرق الإطفاء السعودية التي تستعين بالطائرات لإخماد الحرائق لليوم الرابع على التوالي، استمرار وامتداد النيران التي اندلعت في منطقة جبلية مليئة بالأشجار والأعشاب الجافة، ووضعت فرق الطوارئ السعودية خطة لإخلاء عدد من القرى في منطقة عسير.

وقالت إمارة منطقة عسير، إن غرفة القيادة الميدانية لمواجهة الحريق الذي اندلع في جبل غلامة بمحافظة تنومة، قامت بتقسيم الحادث إلى قطاعات لمحاصرته، وتأمين بعض المنازل القريبة من موقع الحادث بوضع وحدات إطفاء، وطلب إخلاء بعض المنازل الواقعة في اتجاه الدخان احترازيًا.

وأضافت الإمارة عبر حسابها في "تويتر": "قامت غرفة القيادة الميدانية بعمل خطة لإخلاء القرى إن لزم الأمر، وتجهيز دور إيواء مناسبة، وفتح خطوط مع نواب القرى للجاهزية".

وبلغت نسبة الإخماد لليوم الثالث من نشوب الحريق، بين 70 و75% على مساحة قدرت بين 1200 و1500 متر مربع، وفق أحدث توضيح من إمارة عسير عن عمليات الإطفاء الجارية.

وأصيب خمسة من رجال الدفاع المدني بإصابات متفاوتة خلال محاولات إخماد الحريق، فيما اقتصرت الأضرار الناجمة عن الحريق حتى الآن في المنطقة، على الأضرار الطبيعية من خلال فقدان أشجار العرعر والشجيرات والحشائش الجافة، فيما لم يتم رصد أية أضرار بشرية.

ويقول الدفاع المدني السعودي، إن الرياح القوية التي صاحبت الحريق في بداياته، ووعورة المنطقة الجبلية وصعوبة وصول سيارات الإطفاء إليها، ساهمت في انتشار الحريق بشكل واسع.