للقيام بمهام أمنية بحرية.. أمريكا تنشر سفنا في غرب المحيط الهادي للرد على الصين

أعلن روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن قوات خفر السواحل الأمريكية تقوم بنشر سفن للرد السريع في غرب المحيط الهادي للقيام بمهام أمنية بحرية، مشيرا إلى الصيد غير القانوني والتحرش بالسفن من قبل الصين، على حد تعبيره.

وأفاد في بيان أيضا بأن قوات خفر السواحل تعتزم تقييم جدوى وجود سفن للرد السريع في ساموا الأمريكية في جنوب المحيط الهادي خلال السنة المالية المقبلة.

ووصف البيان الولايات المتحدة بأنها قوة في المحيط الهادي، مشيرا إلى أن قيام الصين "بعمليات صيد غير قانونية ولا يتم الإبلاغ عنها وغير منظمة والتحرش بالسفن العاملة في المناطق الاقتصادية الخالصة لدول أخرى في المحيطين الهندي والهادي يهدد سيادة جيراننا في المحيط الهادي ويعرض الاستقرار الإقليمي للخطر".

وذكر أن الجهود الأمريكية، بما في ذلك جهود قوات خفر السواحل، "حاسمة لمواجهة هذه الأعمال المزعزعة للاستقرار والخبيثة".

وقال البيان: "تحقيقا لهذه الغاية، تقوم قوات حرس السواحل الأمريكي بشكل استراتيجي بنشر سفن الرد السريع.. في غرب المحيط الهادي"، دون أن يحدد بالتفصيل مكان نشر هذه السفن أو عددها.



وأضاف: "إن تعزيز وجود سفن الرد السريع الأمريكية في المحيطين الهندي والهادي يضمن أن تظل الولايات المتحدة الشريك البحري المفضل في المنطقة".

ولم ترد قوات خفر السواحل على طلب للتعليق على البيان الذي جاء قبيل زيارة يعتزم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو القيام بها إلى آسيا.

ورأس بومبيو اجتماعا هذا الشهر في طوكيو لوزراء خارجية الهند واليابان وأستراليا، وهو تجمع تأمل واشنطن في تعزيزه كحائط صد ضد قوة الصين المتزايدة ومطالبتها الواسعة بالسيادة في المنطقة، بما في ذلك معظم بحر الصين الجنوبي الاستراتيجي.

وعادة ما تثير البحرية الأمريكية غضب الصين من خلال إجراء ما تصفه بعمليات "حرية الملاحة" بالقرب من بعض الجزر التي تحتلها الصين والتي تطالب دول أخرى بالسيادة عليها.