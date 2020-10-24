رئيس دولة أوروبية أحدث ضحايا الإصابة بفيروس كورونا

سقط الرئيس البولندي أندريه دودا كأحدث ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، حيث أعلنت الرئاسة البولندية أن التحاليل أثبتت إيجابية إصابته بالفيروس.



وكتب الوزير الرئاسي بلازيه سبايشلاسكي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "الرئيس ثبتت إصابته أمس بفيروس كورونا، لكن حالته الصحية جيدة، نحن على اتصال دائم بالخدمات الطبية ذات الصلة".



تأتي إصابة دودا في الوقت الذي تواجه فيه البلاد زيادة في أعداد إصابات فيروس كورونا، حيث بلغت الإصابات الجديدة رقما قياسيا يوميا بأكثر من 13600 يوم أمس، الجمعة.

ويلعب دودا - 48 عاما - دورًا شرفيا، لكن لديه حق النقض ضد أي تشريع. وهو حليف لحزب "القانون والعدالة" القومي الحاكم.

وفرضت بولندا بداية من اليوم، السبت، قيودا جديدة لاحتواء تفشي الفيروس، من بينها إغلاق المطاعم والحانات لمدة أسبوعين.



وأعلنت وزارة الصحة البولندية عن تسجيل 152 حالة وفاة بفيروس كورونا يوم الجمعة، مما رفع العدد الإجمالي للقتلى إلى 4172.

وألقت وكالة الأنباء الفرنسية الضوء على مكافحة الاتحاد الأوروبي للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" حيث أشارت إلى أن وكالة مكافحة الأمراض التابعة للتكتل الأوروبي انضمت إلى العاملين الصحيين لدق ناقوس الخطر بشأن زيادة تفشي كورونا في جميع أنحاء القارة، وذلك في أعقاب تحذير منظمة الصحة العالمية من زيادة "هائلة" في الإصابات.



وأوضحت الوكالة أنه حتى الدول التي تجنبت زيادات كبيرة في أعداد الضحايا خلال الموجة الأولى من الوباء خلال الربيع الماضي شهدت ارتفاعا في الإصابات بينما تجاوزت ألمانيا حاجز 100 ألف وفاة اليوم، السبت.

أعادت الحكومات تطبيق إجراءات الاحتواء لإبطاء الانتشار المتجدد للفيروس في الدول التي اعتقدت قبل أسابيع فقط أنها انتصرت على الأزمة.