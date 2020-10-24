الهند تسجل أكثر من 53 ألف إصابة و650 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزراة الصحة الهندية، اليوم السبت، تسجيل 53 ألفا و370 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و650 حالة وفاة مرتبطة به خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات الوزراة التي أوردتها صحيفة (هندوستان تايمز) المحلية في نسختها الإلكترونية أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 التي سجلتها الهند حتى الآن ارتفع إلى 7 ملايين و814 ألفا و682 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 117 ألفا و 956 وفاة.

وبلغ عدد الحالات النشطة 680 ألفا و680 حالة بعد يوم من انخفاض عدد الحالات النشطة في البلاد إلى أقل من 700 ألف لأول مرة منذ شهرين، ما يعد إنجازا مهما في حرب الهند المستمرة ضد فيروس كورونا، وفقا للصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الصحة هارش فاردان صرح أمس الجمعة بأن الأشهر الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد الوضع المتعلق بكوفيد-19 في البلاد.