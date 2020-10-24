عاجل.. إصابة رئيس بولندا بفيروس كورونا

وتصاعدت الإصابات بفيروس كورونا فى دول أوروبا على نحو خطير منذ أيام، التى سجلت إصابات بمعدل 200 ألف حالة يومية خلال الأيام العشرة الأخيرة.

وفى الوقت الذى بلغ فيه عدد الإصابات حول العالم 41.4 مليون حالة تقريبًا، و1.1 مليون وفيات حتى أمس الجمعة، تمثل أوروبا ما يقرب من 19% من الإصابات عالميًا، وحوالى 22% من الوفيات فى العالم، بسبب الفيروس.