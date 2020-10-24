إصابة الرئيس البولندي أندريه دودا بفيروس كورونا

أصيب الرئيس البولندي أندريه دودا بفيروس كورونا المستجد على ما أعلنه، اليوم السبت، سكرتير الدولة لشؤون الرئاسة البولندية في وقت تشهد فيه البلاد انتشارًا واسعًا للوباء.

وغرد بواجي سبيتشالسكي:“كما كان مقررًا، خضع أندريه دودا لفحص كورونا، وأتت النتيجة إيجابية، والرئيس بصحة جيدة.