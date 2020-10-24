لطي صفحة دعم الإرهاب.. مستشار الخارجية الأمريكية يدعو إيران للتطبيع مع إسرائيل

قال براين هوك مستشار وزير الخارجية الأمريكي، إن اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل ستعزز السلام في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى اتفاقية التطبيع التي عقدها السودان مؤخرًا مع إسرائيل.
وأكد براين هوك أن دولا أخرى ستنضم لمسار اتفاقيات التطبيع قريبًا.
وأشار هوك خلال تصريحات صحفية، إلى "أن الشعب الإيراني يريد أن تكون دولتهم طبيعية ليمضي قدما بعد طي صفحة دعم الإرهاب".
وأضاف "أن تصنيف حزب الله منظمة إرهابية على قائمة مناقشاتنا مع السودان، وأتوقع أن هناك دولًا أخرى ستصنف حزب الله منظمة إرهابية".
وتابع: نرى ازدهارا في دول الخليج لأنها تحارب نفوذ إيران، وترديا للأوضاع في لبنان لتعاظم نفوذ حزب الله داخله.
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