25 الف شيكل.. إسرائيل تسعى لمضاعفة الغرامات على المخالفين لتعليمات كورونا

أعلن وزير الصحة الاسرائيلي يولي ادلشتاين انه سيعرض أمام المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (الكابينيت) في جلسته الاحد، مشروع قانون بموجبه يتم مضاعفة حجم الغرامات المفروضة على المخالفات لتعليمات كورونا، وذلك على خلفية ان الانتهاكات الكثيرة التي سجلت مؤخرا والمخاوف ان الغرامات الحالية غير كافية.

ووفقا للاقتراح، فان اي مؤسسة تربوية تقوم بفتح ابوابها بطريقة مخالفة للتعليمات سيتم فرض غرامة عليها اقصاها 25 الف شيقل، بدل 5000 شيكل كما هو اليوم.

ووفقا للاقتراح، فان الغرامات لن تكون متساوية، وحجمها سيكون وفقا لكمية الطلاب الذين سيصلون الى المؤسسة التعلمية وحجم الانتهاك.

اضافة لذلك، ان كل من ينظم مناسبة وحدث بصورة غير قانونية ومع عدد كبير من المسموح به سيضطر لدفع غرامة بقيمة 15 الف شاقل- ثلاثة اضعاف الغرامة المفروضة حاليا، وايضا كل من يفتح مصلحته يمكن ان يتكبد مخالفة بقيمة 10 الاف شاقل، بدل 5000 كما هو مفروض اليوم.

ووفقا للوزير، هدف مشروع القانون المقترح هو مضاعفة الردع بين منتهكي التعليمات، ويقول ادلشتاين ان غرامة بقيمة 5000 شاقل كما هو اليوم لمناسبة يحضرها عدد كبير من المشاركين لن تردع،لان الامر لا يتناسب مع نفقات مثل هذا الحدث".