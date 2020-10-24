ألمانيا تتخطى 10 آلاف وفاة بسبب كورونا

ووفقًا لمعهد "روبرت كوخ"، سجلت ألمانيا كذلك 418.005 من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، من بينها 14.714 إصابة تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يمثل رقمًا قياسيًا للإصابات.
ومن جانبه، اعتبر رئيس معهد روبرت كوخ، لوثر وييلر، إن ألمانيا تواجه وضعًا "خطرًا للغاية"، مطالبًا المواطنين بالتزام إجراءات التباعد الاجتماعى. وتعانى ألمانيا حاليًا من زيادة حادة فى حالات الإصابة بفيروس كورونا، على الرغم من أنها بقيت بمنأى عن الموجة الأولى من إصابات الفيروس التاجى.
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