مقتل 12 طفلاً في غارة جوية شمال أفغانستان

ووفقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الإخبارية الأفغانية، اليوم السبت، قال بيان المفوضية، إن قوات الأمن الأفغانية شنت غارة جوية على مسجد فى مدينة "تالوقان"، عاصمة الإقليم، ليلة الأربعاء الماضى، حيث عبر عدد من مسلحى حركة طالبان المنطقة.
وأشار البيان إلى مقتل 12 طفلاً وإصابة 18 آخرين فى الهجوم، من بينهم إمام المسجد. كما أبدت المفوضية أسفها إزاء الهجمات، داعية الحكومة إلى التحقيق فى الحادث.
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