وسائل إعلام إسرائيلية: السودان وافق على تصنيف حزب الله منظمة إرهابية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن السودان أبدى موافقة على تصنيف ”حزب الله“ اللبناني تنظيمًا إرهابيًا، كجزء من اتفاق السلام مع إسرائيل، الذي تم الإعلان عنه عقب محادثات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونقل موقع“ The Times of Israel“، وموقع صحيفة ”يديعوت أحرونوت“، قول مصدر أمريكي وصفه بالمسؤول، إن السودان ”وافق على تصنيف الحزب الموالي لإيران منظمة إرهابية“ على الرغم من أن البيان المشترك الصادر عن الدول الثلاث، لم يشر إلى ذلك.

واعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه في حال إعلان السودان ”حزب الله“ تنظيمًا إرهابيًا، مقابل القرار الذي أعلنه الرئيس ترامب بشأن رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فإن ذلك ”سيمثل تحولًا جذريًا للسودان، الذي كان حليفًا قويًا لإيران حتى العام 2016، وساعد بتهريب الصواريخ والأسلحة الأخرى إلى الجماعات الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، الأمر الذي دفع إسرائيل إلى تكرار قصف منشآت عسكرية في السودان“.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،الجمعة، قرارًا بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد 27 عامًا من وضع الخرطوم على القائمة، وذكر مجلس السيادة في السودان تعقيبًا على القرار بأن السودان ”شهد يومًا تاريخيًا“.

وتمارس الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، جهودًا من أجل إقناع دول عديدة حول العالم بتصنيف ”حزب الله“ تنظيمًا إرهابيًا، بما في ذلك ذراعه السياسية.

وكان مصدر في الحكومة السودانية قد أكد لصحيفة ”إسرائيل اليوم“، أمس الأول الخميس، أنه تم التوافق على 99% من الملفات المتعلقة باتفاق التطبيع بين الخرطوم وتل أبيب، خلال زيارة الوفد الإسرائيلي والأمريكي إلى الخرطوم قبلها بيوم.

وأشار المصدر إلى أن الاتفاق سيشكل فرصة تاريخية أمام السودان لإعادة ترميم اقتصاده المنهك، فضلًا عن وضع حلول لمواجهة الأزمات الاجتماعية التي يمر بها.

وحين سألته الصحيفة عن رفض السلطة الفلسطينية، وحماس على السواء، للاتفاق مع إسرائيل، أشار المصدر إلى أن ”مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان على سبيل المثال أفضل حالًا من السودان“.