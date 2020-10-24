يشمل إدراج حزب الله على قائمة الإرهاب.. مسئول أمريكي يكشف تفاصيل التطبيع بين السودان وإسرائيل

نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية اليوم السبت، عن مسئول أمريكي بارز، تأكيده أن اتفاق التطبيع المبرم بين إسرائيل والسودان يشمل إدراج حكومة الخرطوم "حزب الله" اللبناني على قائمة الإرهاب.

وقال المسئول الذي لم يتم الكشف عن اسمه للوكالة، إن السودان وافق على تصنيف "حزب الله" تنظيما إرهابيا، على الرغم من أن البيان الأمريكي-السوداني-الإسرائيلي المشترك بشأن اتفاق التطبيع لم يتطرق إلى هذا الموضوع.

وتحاول الولايات المتحدة وإسرائيل إقناع شركائهما على إدراج "حزب الله" بأكمله على قائمة الإرهاب.

وأصبح السودان أمس ثالث دولة عربية منذ بداية العام الجاري، بعد الإمارات والبحرين، تقرر تطبيع العلاقات وتوقيع اتفاق السلام مع إسرائيل، بوساطة الولايات المتحدة.