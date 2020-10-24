نتنياهو: وفود إسرائيلية وسودانية ستجتمع قريبا

اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو"، أن البيان المشترك الذي أُعلن حول البدء بعلاقات اقتصادية مع السودان هو "اختراق كبير ودراماتيكي ومرحلة جديدة للسلام".

وبحسب موقع "i24 news" الإسرائيلي، قال نتنياهو "دولة عربية أخرى تنضم إلى دائرة السلام.. وهذا التطبيع بين إسرائيل والسودان هو انقلاب كبير"، وفق تعبيره.

وأضاف "نتنياهو"، أن "السلام آخذ بالتوسع مع الدول العربية.. ثلاثة دول وقعت خلال الأسابيع الأخيرة".

وأكد أن "هناك بعثات دبلوماسية إسرائيلية وسودانية ستجتمع قريبًا لتناقش سبل التعاون بمجالات عديدة، بينها الزراعة، التجارة، وغيرها من المجالات الهامة".

ووفقًا للموقع، أشار نتنياهو إلى أن "الأجواء السودانية أصبحت مفتوحة اليوم لإسرائيل، هذا سيتيح لنا إجراء رحلات جوية مباشرة وأقصر أكثر بين إسرائيل وافريقيا وأمريكا الجنوبية"، على حد قوله.

وأعرب عن شكره لرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ولرئيس الحكومة عبد الله حمدوك، وقال إنه يطلب مجددًا شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وطاقمه "على دورهم الهام والتاريخي في توسيع دائرة السلام".