اشتباك مسلح في إسطنبول والشرطة تتدخل.. صور

أصيب شخص في اشتباك مسلح في كاديكوي، بين مجموعة من الأتراك اليوم السبت، استخدم فيه الأسلحة النارية.

ووفقًا للمعلومات الأولية الواردة، فإن الأشخاص الذين غادروا فندقًا في شارع Misak-i Milli، تجادلوا في الصباح لسبب غير معروف، وسرعان ما تحول النقاش إلى قتال مسلح.

وأصيب الثلاثيني ياسين كيراز، بعيار ناري، وفور ورود إشعار عن الحادثة، توجهت فرق الشرطة والطواقم الطبية إلى مكان الاشتباك، وفرقت الشرطة بين المجموعتين واتخذت إجراءاتها الأمنية.

ونقلت الفرق الطبية التي حضرت إلى مكان الحادث ياسين كيراز إلى مستشفى حيدر باشا نوموني للتدريب والبحوث بواسطة سيارة إسعاف بعد التدخل الأول.

ومن جهتها أقامت فرق الشرطة تحقيقًا في مسرح الجريمة، حيث تم العثور على 5 خلايا في الشارع، وتم اعتقال أحد المشتبه بهم بعد أن فحصت الفرق الكاميرات الأمنية المحيطة.

وقال رامبو أوكان شاهد عيان على الحادث: "كنت أقيم في الفندق أثناء الحادث، وقمت وارتديت ملابسي وذهبت إلى الملعب، وسمعت طلقات نارية أثناء إطعام طائري".