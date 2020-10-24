الرئاسة العراقية: مصممون على دولة بسيادة كاملة ونحتاج لدعم المجتمع الدولي

أعلنت الرئاسة العراقية اليوم السبت أن بغداد تصر على دولة بسيادة كاملة وتحتاج إلى دعم المجتمع الدولي.
وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن سفير إيران لدى العراق، إيراج مسجدي، والذي فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مالية، قدم الدعم للمليشيات العراقية.
وأضاف "بومبيو"، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "سفير إيران دعم الميليشيات العراقية المسؤولة عن هجمات ضد القوات الأمريكية، وأشرف على برنامج تدريب ودعم المليشيات العراقية".
وتابع "سفير طهران استغل موقعه الدبلوماسي لتسهيل تحويل أموال للميليشيات العراقية، ويدعم أنشطة الحرس الثوري الخبيثة في العراق لسنوات عدة".
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