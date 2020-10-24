أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب طالما كانت لديهم مشكلة مع الحصول على الإقامة، ربما يظن البعض أن هذه الفئة قليلة العدد، ولكن على العكس تماما، فعددهم يربو على المليون ونصف بحسب ما ورد في تقارير المنظمات الحقوقية والنسوية السعودية.

هذا العدد الضخم من أبناء السيدات السعوديات المتزوجات من أجانب كانت تقابله عقبات ضخمة تقف أمام ترابط الأسرة التي ينشأ بها، كما أنه كان دائما بحاجة إلى تقوية وتعزيز روح المواطنة لديه، وارتباطه ببلد أمه، ولكنهم بعد التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء والمختصة بالترتيبات المتعلقة بأبناء المواطنة السعودية المعقود قرانها على رجل غير سعودي أصبحوا في حالة من الفرحة والبهجة.

أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب يحصلون على الإقامة الدائمة

وقدنص القرار الذي تم تعديله من قبل مجلس الوزراء على البنود التالية:

منح أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي من المقيمين في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم

لها طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها

ليس عليهم ملحوظات أمنية

الدولة تتحمل رسوم إقامة أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي

يسمح لأولاد المواطنة السعودية من غير السعودي بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتهم

يعامل أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج

يحتسب أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص

و لكن لتنطبق بنود السالف ذكرها على الأبناء يضع القرار ثلاثة شروط لا غير وهي:

أن يكون الزواج قد تم بموافقة الجهة المختصة

أن يكون عقد النكاح موثقا

أن يكون لدى الأبناء وثائق تُثبت هوياتهم

وبهذا تكون الحكومة السعودية قد اتخذت خطوة واسعة في اتجاه إرساء المباديء المتعلقة بالمساواة والعدالة بين السعودية المتزوجة من غير سعودي، والسعودي المتزوج من غير سعودية، ولقد بلغ عدد السيدات السعوديات المتزوجات من أجانب 700 ألف سيدة سعودية، وهو رقم ضخم إذا ما قارناه بعدد السيدات السعوديات بوجه عام، لذلك فإن مشكلة تخص هذا العدد الكبير من السيدات السعوديات لهي مشكلة تخص المملكة العربية السعودية كلها.