خطوات الحصول علي مساعدات مالية وعينية من إمارة منطقة الباحة

يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن المؤسسات والهيئات والجمعيات الخيرية داخل المملكة, وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم والمملكة العربية السعودية والتي أدت إلى خسارة الكثير من المواطنين لأعمالهم ووظائفهم وجعلتهم لا يقدرون علي تدبر أمور حياتهم اليومية ومن ثم يبحثون علي طرق لأخذ بها مساعدات مالية, ومن ضمن المؤسسات الخيرية التي تقدم مساعدات مالية وعينية هي إمارة منطقة الباحة, حيث تقدم إمارة منطقة الباحة مساعدات مالية وعينية عديدة للمواطنين داخل المملكة, لذا من خلال مقالنا سوف نوضح لكم خطوات الحصول على مساعدات مالية من إمارة منطقة الباحة, لذا تابعونا.

في بداية الأمر يتم كتابة في محرك البحث جوجل إمارة الباحة. ثم تقوم بعد ذلك بتسجيل عملية الدخول داخل الموقع وذلك عن طريق كتابة رقم الهوية وكلمة المرور. ثم تقوم بعد ذلك بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية الموجودة في الصفحة الرئيسية. ثم تقوم باختيار خدمة طلب مساعدات مالية وعينية من بين الخدمات الكثيرة التي تقدمها إمارة منطقة الباحة. ثم تقوم بعد ذلك بكتابة البيانات المطلوبة وإرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة. ثم بعد الانتهاء من ملئ جميع البيانات وإرفاق جميع المستندات المطلوبة يتم الضغط على أيقونة طلب الخدمة. ثم بعد الانتهاء من الضغط على أيقونة طلب الخدمة سوف تظهر رسالة لك توضح بنجاح العملية, مع وجود تنبيه يفيد بإحضار الأصول عند المراجعة.

حيث يقوم موظف الاستقبال بتسجيل الدخول إلي الموقع وفتح صفحة إدارة طلبات الخدمات واختيار الطلب المراد استلامه. ثم يقوم بالاطلاع علي طلبك ومراجعة المرفقات وتحميلها ثم الضغط علي استلام الطلب. ثم يتم حفظ الطلب كملف pdf, ويتم تحميله مع المرفقات إلي النظام الداخلي الخاص بالإمارة للبدء في إجراءات الخدمة. ثم يتم بعد ذلك نقل الطلبات المستلمة إلي قائمة الطلبات المؤرشفة.

خطوات الحصول على مساعدات مالية وعينية من إمارة منطقة الباحةإجراءات ما بعد تقديم طلب للحصول على مساعدات مالية وعينية من إمارة منطقة الباحة