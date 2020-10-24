شروط بنك التسليف و الادخار الجديدة 1442 التفاصيل الكاملة

شروط بنك التسليف الجديدة 1442 من أهم الأشياء التي يجب معرفتها و الإطلاع عليها قبل البدء في التقديم على طلب أخذ قرض من بنك التسليف، و يعد بنك التسليف و الادخار أحد أهم مصارف المملكة العربية السعودية، حيث يتركز نشاطه على التمويل الإجتماعي ثم توسع في أنشطته ليشمل أيضاً برامج التمويل المهنية، له دور هام و فعال في تمويل المشاريع الصغيرة و المساهمة في بناء اقتصاد المملكة، و تسهيل عمليات التمويل و بفترات سداد مرنة من أجل رفع مستوى معيشة المواطنين و خاصةً محدودي الدخل، و لذلك يطلق عليه أيضاً بنك التنمية الاجتماعية، و لمعرفة التفاصيل الكاملة تابع معنا.

شروط بنك التسليف الجديدة 1442

رغبةً من القيادة الرشيدة و من أجل تنويع نشاط بنك التسليف و الادخار و تطويراً لأعماله، قامت بإصدار نظام جديد للبنك و بشروط و قواعد جديدة.

و جاءت شروط بنك التسليف على النحو التالي:

أولاً شروط الأفراد و الشركات

أن يكون المقترض سعودي الجنسية، و لا يقل عمره عن 18 عام و يكون بين 25 عام إلى 70 عام. أن يكون المقترض لديه مؤهل و خبرة كافية تمكنه من العمل في المشروع. لا يقل الحد الأدنى لراتب المتقدم عن 200 ريال سعودي، و يحق الاقتراض بحيث لا يتجاوز الدخل السنوي عن 12 ألف ريال سعودي في السنة. يشترط أن يسمح الوضع المالي للمتقدم بالحصول على التمويل. أن يكون الكفيل سعودي الجنسية و لا يتجاوز عمره 55 عام. يشترط ألا يكون المقترض مديناً للبنك بأي قرض آخر. ألا يكون المتقدم ممن صدر عليهم أي أحكام قضائية مخلة بالأمانة و الشرف. يتم منح التمويل إذا كان المقترض يمتلك منشأة أخري، بشرط أن يتم منح التمويل للمشروع المطلوب فقط و يمنع استخدامه على أي منشأة أخري. إذا كان المقترض غير متفرغ لإدارة المشروع، يتم منحه التمويل بشرط توفير مدير سعودي متفرغ و ظيفياً و لديه خبرة كافية. لا يجوز لموظفي البنك أو لاقاربهم حتى الدرجة الثانية الحصول على التمويل، و لا يجوز أيضاً لهم كفالة المقترضين أو التوقيع على أي وثيقة.

ثانياً شروط الشخصيات الاعتبارية

يشترط أن تكون الجهة المتقدمة لطب التمويل حاصلة على التراخيص اللازمة. أن يكون الأشخاص التابعين للجهة المتقدمة ذوي خبرة عالية في إدارة المشروع. يشترط أن يسمح الوضع المالي لهذه الجهة بالحصول على التمويل.

ثالثاً شروط عامة

لابد من الالتزام بنص اتفاقية التمويل و شروط و أحكام اللائحة. لايجوز تغيير الخطة المتفق عليها مع البنك إلا بالرجوع للبنك و الحصول على موافقته. لا يتحمل البنك أي مبالغ زائدة عن قيمة القرض عند رفض المشروع. يحق للبنك زيارة المنشآت في أي وقت، للتأكد من التزامها بشروط اتفاقية التمويل.

و يقوم بنك التسليف بمنح القروض في الحالات الأربعة التي سوف نتطرق للحديث عنها وعن شروطها لاحقاً.

شروط بنك التسليف للزواج

إذا كنت من المقبلين على الزواج و تحتاج إلى الدعم المادي و لا تقوى على نفقات الزواج، يمكنك التقدم بطلب للحصول على تمويل ولكن بالشروط التالية:

يشترط أن يكون الزواج لأول مرة و من إمرأة سعودية الجنسية، أو أرملاً توفيت زوجته و سوف يتزوج من إمرأة سعودية. لابد من احضار شاهدين و التوقيع ع ورقة مكتوبة و احضارها من المأذون الشرعي أو المحكمة في خلال شهرين من تاريخ الحصول على التمويل. بالنسبة للارمل الذي يرغب في الزواج، يشترط تقديم وثيقة الزواج الأولى و الثانية، و الاستعانة ب شاهدين على صحة المعلومات عن وفاة الزوجة الأولى.

شروط الحصول على تمويل لترميم المنزل

إذا كنت تمتلك منزلاً في حاجة إلى الترميم و التجديد و إجراء بعض التعديلات أو الإضافات، أو ترغب في بناء منزل على أرض تملكها بغرض السكن، يمكنك طلب التمويل ولكن بالشروط التالية:

لابد أن يكون المنزل ملكك الخاص و للسكن. لابد من تقديم وثيقة الملكية الخاصة بالمنزل أو الأرض. تقديم بيان بالترميمات و التجديدات و التكاليف المطلوبة. تقديم شهادة يوقع عليها شهود تنص على أن المقترض يسكن في المنزل المراد ترميمه.

شروط بنك التسليف لأصحاب الحرف الفنية

إذا كنت من أصحاب الحرف الفنية ك النجارة و السباكة و الميكانيكا و غيرها، و تريد الحصول على تمويل يساعدك في شراء محل العمل و الآلات و المعدات اللازمة يشترط التالي:

لابد من وجود رخصة من الجهات المختصة بوزارة العمل. يفضل أن تكون من خريجي المعاهد المهنية. تقديم عقد إيجار المحل، و يوقع عليها صاحب المحل. إحضار فاتورة تحدد تكلفة العدد و الأدوات التي تحتاجها.

شروط بنك التسليف للعلاج

إذا تعرضت لوعكة صحية و تحتاج إجراء عملية جراحية مستعجلة، أو تحتاج للعلاج في إحدى المستشفيات الخاصة، و لا تقوى على تكاليف العلاج يمكنك الحصول على تمويل وفقاً للشروط التالية:

إذا كنت تحتاج للعلاج بمستشفيات داخل المملكة، يقوم البنك بدفع نفقات العلاج للمستشفى مباشرة. إذا ارسلتك الحكومة للعلاج بمستشفيات في الخارج ولا تكفي مساعدة الحكومة في تغطية نفقات العلاج، يقوم البنك بدفع قرض لتغطية التكاليف. احضار تقرير طبي من المستشفى عن حالتك الصحية و نوع العملية أو المرض. يتم دفع التكاليف وفقاً لل تسعيرة الرسمية المعتمدة من وزارة الصحة.

و في عدا الحالات الأربعة السابقة إذا قدم شخص يطلب قرض، يُحال هذا الطلب إلى مجلس إدارة البنك للنظر فيه و الموافقة عليه أو الرفض.

شروط أخذ قرض ثاني من بنك التسليف

إذا كنت تريد الحصول على تمويل و قرض للمرة الثانية من بنك التسليف، لابد من توفر الشروط التالية:

يشترط أن تكون قد قمت بسداد قيمة القرض الأول بالفعل. أن تقوم بتقديم الأوراق التي تثبت أنك قد قمت بسداد جميع أقساط القرض الأول. إذا كان هدف القرض الزواج للمرة الثانية، يشترط وفاة الزوجة الأولى أو قد تم الطلاق بالفعل.

شروط سداد القرض

عند القيام بسداد أقساط قرض بنك التسليف، لابد من الإلتزام بالشروط التالية:

تقوم اللجنة بتحديد طريقة و مدة السداد. يشترط ألا يتجاوز معدل القسط ثلث الدخل الشهري، و لا يقل عن خمسه. لا تتجاوز مدة السداد 5 سنوات، و يتم حسابها من أول يوم للحصول على القرض. يتم تحصيل أقساط القرض لأصحاب المرتبات الثابتة من الشهر التالي للحصول على التمويل. أما بالنسبة لأصحاب الدخل الموسمي، يتم تحصيل الأقساط من تاريخ حصولهم على أول دخل موسمي.

الإجراءات التي يتم اتخاذها عند الاخلال بالشروط

هناك إجراءات حازمة يقوم البنك بإتخاذها عند الاخلال بشروط بنك التسليف كالتالي:

إذا قام المقترض باستخدام القرض في غرض مخالف أو تقديم بيانات خاطئة، يحرمه البنك من باقي القرض و أيضاً من الاقتراض مرة أخرى لمدة ٥ سنوات.

عند التأخير عن سداد القسط لمدة أسبوعين، يقوم البنك بارسال انذار لكل من المقترض و الكفيل، و إذا لم يتم السداد خلال اسبوعين من ارسال الانذار، يتم الحجز على أموالهم وتباع في مزاد.

لكن إذا قام المقترض بتقديم ما يثبت وجود ظروف قاهرة منعته من السداد، يمنحه البنك مهلة للسداد، اقرأ أيضاً عن ” تمويل الراجحي الجديد 1442تمويل الراجحي الجديد 1442 “.

رقم بنك التسليف

إذا كنت ترغب في الاستفسار عن أي معلومات من بنك التسليف سواء عن القروض أو الأقساط، يمكنك التواصل مع البنك دون الحاجة إلى زيارة أحد الفروع عن طريق الاتصال بالأرقام التالية: