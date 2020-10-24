تمويل الأسهم بدون كفيل للسعودي والمقيم والمتقاعد من بنك البلاد

تمويل الأسهم بدون كفيل يعتبر من أهم الحلول التمويلية التي يقدمها بنك البلاد للعملاء من السعوديين والمتقاعدين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية حيث يقدم بنك البلاد تمويل الأسهم المتوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية وذلك من خلال شراء الأسهم التي يختارها العميل ثم يقوم البنك بوضع تلك الأسهم في محفظة استثمارية يمتلكها البنك وبعد ذلك يقوم البنك ببيع تلك الأسهم بسعرها الأصلي مضافاََ إليها هامش ربح ثم تنتقل الأسهم المشتراه إلى محفظة استثمارية بأسم العميل بعد ذلك يقوم العميل بسداد قيمة هذه الأسهم للبنك من خلال أقساط شهرية.

مزايا تمويل الأسهم بدون كفيل من بنك البلاد

يقدم بنك البلاد تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لبعض الفئات التي يحددها البنك وذلك بفترات سداد مرنة وأقساط ميسرة تتناسب مع جميع إلتزمات العميل،كما يتيح البنك للسعوديين والمتقاعدين والمقيمين أيضاً بأمكانية الحصول على تمويل الأسهم من خلال إجراءات سهلة وميسرة لجميع العملاء، وفى هذا المقال من خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على مميزات التمويل الشخصي المقدم من بنك البلاد.

تمويل بالأسهم متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. تمويل شخصي لا يحتاج إلى وجود كفيل. سرعة إتمام جميع إجراءات طلب التمويل الشخصي بدون كفيل. تمويل فوري بفترات سداد مرنة وأقساط مجدولة حتى 5 سنوات. يمكن أن يصل قيمة مبلغ تمويل الأسهم بدون كفيل إلى 2 مليون ريال سعودي. تمويل بدون تحويل الراتب للعاملين في قطاع البنوك. تمويل شخصي بدون كفيل للسعوديين والمقيمين والمتقاعدين. يتيح البنك للعملاء إمكانية الحصول على تمويل إضافي. إمكانية تأجيل قسط من كل عام.

رابط التقديم على التمويل الشخصي من بنك البلاد وشروط التقديم

يمكن للعملاء من السعوديين والمقيمين والمتقاعدين أيضاً الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب لبعض الفئات التي يحددها البنك من خلال الدخول على رابط تمويل الأسهم من بنك البلاد وتعبئة كافة البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم،وسوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفنى على الشروط التي وضعها البنك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك البلاد.