بعد "التصرف المشين".. أغويرو مستعد للاعتذار بشرط

قال مدرب مانششر ستي الإنجليزي، بيب غوارديولا، إن لاعبه، سيرغيو أغويرو، مستعد لتقديم اعتذار عن تصرفه الذي وصف بـ"المشين" ضد مساعدة حكم خلال مباراة محلية قبل أيام.

وصرح غوارديولا، بسحب ما أوردت "سكاي سبورت"، السبت، أنه لم يتحدث مع أغويرو بشأن تصرفه، لكنه أكد ثقته بأنه في حال أعربت المساعدة عن شعورها بالضرر، فإن اللاعب سيعتذر حتما.

ووضع أغويرو يده خلال أحداث مباراة أرسنال، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، بوضع يده على كتف الحكم المساعد سيان ماسي-إليس، بعد أن أشارت في كرة مشتركة إلى رمية جانب لصالح أرسنال،

وفي رد فعل رافض، رفعت سيان يدها لكى تبعد عنها يد أغويرو.

وسيان ماشي (35 عاما) واحدة من أكثر حكام المباريات شهرة في كرة القدم، وشاركت في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2010، وحصلت على جائزة "إم بي إي" لخدمات كرة القدم في عام 2017.

وشن الكثير من اللاعبين السابقين وخبراء كرة القدم، والجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة هجوما شديدا على أغويرو، كما نال اللاعب خصوماً جدد كثيرين من الجانب النسائي،

وحاول غوارديولا احتواء الموقف الأسبوع الماضي، عندما قال إنه ليس لدى الأرجنتيني أغويرو نوايا سيئة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الاحتكاك شائع في ملاعب كرة القدم.

وأكدت في تصريحات جديدة أنه يعرف أغويرو جيدا، واصفا إياه بـ"بنجم كبير ومتواضع في آن"، مؤكدا أنه ألطف شخص قابله في حياته.

وتابع:"ابحثوا عن المشاكل في مواقف غير هذه"، مؤكدا أن المهم في الأمر (حادثة اللمس) هو النية، التي شدد على أنها طبيعية وليست سيئة.