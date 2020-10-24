أمريكا تنشر سفنها غرب المحيط الهادى للرد السريع على الصين

نشرت الولايات المتحدة الأمريكية سفنًا للرد السريع فى غرب المحيط الهادئ منذ أمس الجمعة، للقيام بمهام أمنية بحرية، فى إشارة للصيد غير القانونى والتحرش بالسفن من قبل الصين، حسبما أعلن مستشار الأمن القومى الأمريكى روبرت أوبراين، اليوم السبت.





وبحسب البيان الذى نقلته وكالة "رويترز"، قال أوبراين، إن "قوات خفر السواحل تعتزم تقييم جدوى وجود سفن للرد السريع فى ساموا الأمريكية جنوب المحيط الهادئ خلال السنة المالية المقبلة"، واصفًا الولايات المتحدة بأنها قوة فى المحيط الهادئ. واعتبر أوبراين أن قيام الصين "بعمليات صيد غير قانونية ولا يتم الإبلاغ عنها وغير منظمة والتحرش بالسفن العاملة فى المناطق الاقتصادية الخالصة لدول أخرى فى المحيطين الهندى والهادى يهدد فضلاً عن سيادة جيراننا فى المحيط الهادئ ويعرض الاستقرار الإقليمى للخطر". وقال مستشار الرئيس دونالد ترامب، إن الجهود الأمريكية، بما فى ذلك جهود قوات خفر السواحل، حاسمة لمواجهة هذه الأعمال المزعزعة للاستقرار والخبيثة، مضيفًا أنه "تحقيقا لهذه الغاية ، تقوم قوات حرس السواحل الأمريكى بشكل استراتيجى بنشر سفن الرد السريع فى غرب المحيط الهادئ"، دون أن يحدد بالتفصيل مكان نشر هذه السفن أو عددها. وتابع قائلاً إن "تعزيز وجود سفن الرد السريع الأمريكية فى المحيطين الهندى والهادئ يضمن أن تظل الولايات المتحدة الشريك البحرى المفضل فى المنطقة".

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