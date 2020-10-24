البحرية الأمريكية تؤكد تحطم طائرة ومقتل قائديها

وقال المتحدث باسم البحرية زاك هاريل، إن "الطائرة وهى طائرة تدريب من طراز "تى- 6 بى تيكسان" سقطت فى مدينة فولى، ما أسفر عن مقتل قائديها"، لافتًا إلى بدء التحقيق فى الحادث.

كما أكد مكتب قائد شرطة مقاطعة بالدوين، فى تغريدة عبر "تويتر"، أن "الطائرة تحطمت بالقرب من مدرسة، واستعلت النيران فى أحد المنازل"، مضيفًا أنه "لم تقع إصابات بين المدنيين. وخلال الحادث، فقط اندلع حريق امتد إلى مبنى قريب".

وشدد الموقع الرسمى للبحرية الأمريكية على أنه ينج أحد من طاقم الطائرة، بينما لم يصب أى مدنيين، وأن رجال البحرية يتواجدون مع سلطات المنطقة لتأمين المنطقة وضمان سلامة الجميع.

ونوه موقع البحرية الأمريكية إلى أنه لن يتم الإعلان عن أسماء ضحايا الحادث إلا بعد 24 ساعة وإبلاغ أقرب شخص لكل منهما.