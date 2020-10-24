المصريون قد يفجرون سد النهضة| إثيوبيا تستدعي السفير الأمريكي في تصريح ترامب الجديد

استدعت إثيوبيا السفير الأمريكي لديها احتجاجا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إن "المصريين قد يفجرون سد النهضة".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إثيوبيا أخلت باتفاق كان يمكن أن يضع حدا لأزمة سد النهضة مع مصر والسودان.
ودعا ترامب إلى التوصل إلى اتفاق ودي لحل الخلاف العالق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
واعترف رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، بأن هناك تحديات تواجه مشروع سد النهضة، لكنه أكد ضرورة حلها، وقدرة بلاده على ذلك.
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