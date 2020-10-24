الإعلام الأمريكي: ترامب تلقى أموالا من القذافي.. ولم ينفقها في الأعمال الخيرية

ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن تحقيقا استقصائيا أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" عن قيمة الضرائب التي دفعها الرئيس دونالد ترامب على مدى 18 عاما، والتي يبالغ في تضخميها لمغازلة الناخبين الأمريكيين، إلا أن الأرقام تعكس أنه دفع مبلغا أقل بكثير مما أعلن عنه أكثر من مرة.

وأشارت المجلة إلى أنه على سبيل المثال، دفع العقيد الليبي الراحل معمر القذافي لترامب حوالي 150 ألف دولار للنزول في أحد عقارات ترامب، على الرغم من أن القذافي ألغى الحجز بسبب اعتراضات الجيران إلا أنه لم يسترد المال الذي دفعه؟.

وقال ترامب، خلال مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي. إن. إن"، إنه تبرع بالأموال للأعمال الخيرية، لكن وفقا لتحقيق "نيويورك تايمز"، فإنه العوائد الضريبية لترامب في 2009 كشفت عن أنه دفع حوالي 22 ألف دولار فقط خلال هذا العام.

وفي عام 2016 ، قال كريس هربرت، موظف العلاقات العامة في وكالة العلاقات العامة " براون لويد جيمس" ، في تصريحات لموقع "بازفيد" الأمريكي، إن ترامب سعى إلى عقد صفقات تجارية مع القذافي، رغم تورط ليبيا في تفجير الطائرة Pan Am Flight 103، التي أسفرت عن مقتل 189 أمريكيا و81 مواطنا من دول أخرى.

عندما أعلن ترامب عن نيته الترشح للرئاسة في عام 2015، ادعى أنه تبرع بأكثر من 102 مليون دولار من التبرعات الخيرية على مدى السنوات الخمس الماضية.

لكن سجلاته الضريبية في الفترة من 2010 إلى 2014 أظهرت أنه دفع حوالي 700 ألف دولار فقط في شكل تبرعات نقدية وما يقرب من 47 مليون دولار في شكل هدايا عينية.

وقالت أماندا ميلر، المتحدثة باسم منظمة ترامب للصحيفة، "الرئيس ترامب يعطي المال بشكل خاص. من المستحيل معرفة المبلغ الذي قدمه على مر السنين".