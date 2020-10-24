وزارة الصحة: عقار "ريمديسيفير" اختياري لعلاج حالات كورونا محلياً

دوت الخليج :- أكد مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة، غازي شركس، الجمعة، وضع عقار (ريمديسيفير) كعلاج اختياري لفيروس كورونا المستجد في البروتوكول العلاجي المحدث في الأردن، يحدد استعماله الطبيب المعالج.

وشدد : على "وجود مبررات سريرية كافية وضرورية لاستخدام العلاج".

وقال شركس إن "هناك حاجة لمزيد من الدراسات لتحديد فعالية العقار بالرغم من اعتماده في الولايات المتحدة، حيث إن العلاج لم يخضع لتقييم كاف في الأردن لغاية الآن وهو قيد التقييم".

وحول أعداد الإصابات الحقيقية لفيروس كورونا في الأردن، أضاف شركس أنه" يفوق العدد المشخص، لأن 40-50% من المصابين لا تظهر عليهم أعراض ويكونوا مصدرا لعدوى غيرهم وتزداد الاحتمالية بسبب دخولنا مرحلة الانتشار المجتمعي".

وكشف عن" وجود نسبة كبيرة تتجاهل إنذارات تطبيق أمان ولا تقوم بالفحص المطلوب للكشف عن الفيروس" ، وفق المملكة .

وأصدرت الوكالة الأميركية للأدوية الخميس، ترخيصاً كاملا لاستعمال عقار ريمديسيفير لعلاج مصابي كوفيد-19 في المستشفيات، وذلك بعد أن منحت تفويضاً مشروطاً لاستعماله في أيار/مايو، وفق ما أفادت شركة "غلعاد" التي تصنّع هذا الدواء.

وأعلنت "غلعاد" تلقّيها ترخيصاً لاستعمال الدواء الذي يباع تحت اسم "فيكلوري"، موضحة أنّ ريمديسيفير هو العلاج الخاص الوحيد لكوفيد-19 الذي حصل لغاية اليوم على ترخيص كامل عقب مسار تدقيق أكثر صرامة ونهائي.