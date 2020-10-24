انتخابات البرلمان المصري.. مدبولي يدعو "أبناء الشعب" للتصويت

دعا رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، السبت، أبناء الشعب للخروج للتصويت في انتخابات مجلس النواب.

وأكد مدبولي أنه بعد إتمام انتخابات مجلس الشيوخ، وانتهاء انتخابات مجلس النواب، التي بدأت أولي مراحلها صباح السبت، يكتمل البرلمان بغرفتيه ليؤديا دورهما جنبا إلى جنب، وهو الأمر الذي من شأنه تدعيم القاعدة الديمقراطية، وإثراء الحياة النيابية في مصر.

ودعا رئيس الحكومة المصرية، خلال إدلاءه بصوته في انتخابات مجلس النواب، بمدينة الشيخ زايد، أبناء مصر إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري، في ظل المناخ الديمقراطي الذي تتمتع به مصر، والذي يضمن إعطاء الأصوات الانتخابية بحرية، لمن يستحقون تمثيل الشعب.

وحرص رئيس الوزراء على الاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية في اللجان المخصصة للاقتراع، للحماية من فيروس كورونا.