روسيا : تراجع إصابات كورونا اليومية إلى 16.5 ألف حالة

ووفقًا لشبكة "روسيا اليوم"، أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا فى روسيا، اليوم السبت، رصد 16521 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 17340 إصابة فى اليوم السابق، علاوة على عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 25.8% من المرضى الجدد.

وفى تقريرها اليومى، أوضحت غرفة العمليات توزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم البلاد الـ85، وعلى رأسها العاصمة موسكو التى سجلت وحدها 4453 إصابة جديدة. كما أشار إلى أن إجمالى الإصابات منذ دخول الجائحة فى روسيا بلغ مليونا و497167 إصابة مؤكدة، منها 25821 حالة وفاة، و340528 حالة نشطة.

كما رصدت السلطات الصحية الروسية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 296 وفاة جديدة جراء الإصابة بوباء كورونا، مقابل 283 وفاة فى اليوم السابق. بينما تعافى 11567 مريضا من الإصابة خلال اليوم الماضى، ليبلغ إجمالى عدد المتعافين مليونا و130818 شخصا.

وأجرت السلطات الصحية فى روسيا 56.7 مليون فحص معملى، لتشخيص الإصابات بفيروس كورونا، منها 564 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة. ولا يزال نحو 344.5 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.