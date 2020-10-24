رئيس حكومة بلغاريا و3 من وزرائه فى العزل الصحى

ويخضع بوريسوف للعزل الصحى تزامنًا مع تظاهر الآلاف من مواطنى بلغاريا فى العاصمة صوفيا، للمطالبة باستقالة حكومته، بسبب تقاعسها فى مواجهة الفساد.

وأعلن بوريسوف، أمس الجمعة، أنه سيبدأ عزلاً صحيًا ذاتيًا بعد إبلاغه بإصابة نائب وزير الإسكان بفيروس كورونا المستجد، لافتًا فى الوقت ذاته إلى أن نتائج الاختبار الخاصة به جاءت سلبية، قبيل اجتماعه مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للتنمية الاقتصادية والطاقة، كيث كراش.

وفى منشور عبر "فيسبوك"، كتب بوريسوف: "أنا فى انتظار أوامر السلطات الصحية، وحتى ذلك الحين سأظل فى عزل ذاتى. آخر مرة اتصلت به منذ خمسة أيام".

يذكر أن بلغاريا سجلت ارتفاعًا ملحوظًا فى إصابات فيروس كورونا منذ مطلع شهر أكتوبر الجارى، وبلغت الإصابات رقمًا قياسيًا جديدًا، أمس الجمعة، بواقع 1595 حالة جديدة، ما يرتفع إجمالى الإصابات إلى 34930، بينهم 1064 حالة وفاة.