الإمارات: صفر وفيات بـ كورونا و1826 حالة شفاء جديدة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية إجراء 124.404 فحوصات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع. وقالت صحة الإمارات إن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" والمخالطين لهم وعزلهم. وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 1.491 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات 123.764 حالة، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام". كما أكدت الوزارة شفاء 1.826 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي المتعافين 116.894، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

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