المتحدث باسم نتنياهو: اتفاق السلام مع السودان يحقق له التنمية

أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت أن اتفاق السلام مع السودان يصب في مصلحته ويحقق له التنمية في مجالات عديدة.

واعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو"، أن البيان المشترك الذي أُعلن حول البدء بعلاقات اقتصادية مع السودان هو "اختراق كبير ودراماتيكي ومرحلة جديدة للسلام".

وبحسب موقع "i24 news" الإسرائيلي، قال نتنياهو "دولة عربية أخرى تنضم إلى دائرة السلام.. وهذا التطبيع بين إسرائيل والسودان هو انقلاب كبير"، وفق تعبيره.

وأضاف "نتنياهو"، أن "السلام آخذ بالتوسع مع الدول العربية.. ثلاثة دول وقعت خلال الأسابيع الأخيرة".

وأكد أن "هناك بعثات دبلوماسية إسرائيلية وسودانية ستجتمع قريبًا لتناقش سبل التعاون بمجالات عديدة، بينها الزراعة، التجارة، وغيرها من المجالات الهامة".