لا يوجد قوة تمنعنا.. أول رد فعل من أثيوبيا على تصريحات ترامب بشأن سد النهضة

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محمد سياف - ابو ظبي - أكد “آبي أحمد” رئيس الوزراء الأثيوبي منذ قليل اليوم السبت مواصلة الدولة على بناء سد النهضة، والذي وصفه بأنه “سد النهضة”، موضحاً أن هذا العمل سوف يتم استكماله لا محالة، وأنه لا توجد قوة يمكنها أن تمنعنا من تحقيق أهدافنا التي تم التخطيط لهان مؤكداً أنه لم يستعرهم أحد قبل ذلك، وأنه لن يحكمنا احد المستقبل.

رد أثيوبيا على تصريحات ترامب بخصوص سد النهضة

وأضاف رئيس الوزراء من خلال بيان عبر قناة “سكاي نيوز عربية”، قائلاً: ” لا يمكن لأحد أن يمس إثيوبيا ويعيش بسلام، والإثيوبيون سينتصرون”، مؤكداً للجميع انه يوجد أصدقاء قد صنعوا التاريخ معنا كما أنه يوجد أصدقاء قد خانوا صناعتنا لهذا التاريخ، وأن ذلك ليس جديداً على إثيوبيا”، وأنهم مستمرون في استكمال سد النهضة.

ورداً على اتهام الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لأثيوبيا بالإخلال باتفاق ينهي أزمة سد النهضة خلال هذه الفترة مع السودان ومصر، وأكد ترامب إنه تم قطع مساعدات بملايين الدولارات، بسبب مماطلتها في مفاوضات السد خلال الفترة الماضية.

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كما وصف الرئيس الأمريكي المر بالخطير للغاية، مؤكداً انه قد ينتهي الأمر في نهاية المطاف بالمصريين لتفجير السد، ولا أحد يلوم عليهم لأن نهر النيل هو حياة المصريين، وشدد على رغبة الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الوصول غلى حل سلمي لأزمة سد النهضة.