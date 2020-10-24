تجدد الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان بعد محادثات واشنطن‎

اندلعت اشتباكات جديدة بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم ناجورنو قرة باغ بعد يوم من محادثات أجريت في واشنطن بهدف إنهاء أعنف قتال يشهده الإقليم الجبلي خلال ما يربو على 25 عامًا.

وأعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان عن نشوب قتال في الإقليم والمناطق المحيطة به.

واتهم مسؤولون محليون القوات الأذربيجانية بقصف مبانٍ في خان كندي أكبر مدن الإقليم، وهو ما نفته أذربيجان.

واجتمع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان على نحو منفصل، في محاولة جديدة لإنهاء القتال الدائر منذ نحو شهر، والذي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه أسفر عن مقتل 5 آلاف شخص على الأرجح.

وقوض انهيار اتفاقين بوساطة روسية لوقف إطلاق النار توقعات التوصل لنهاية سريعة للقتال الذي اندلع، في 27 سبتمبر الماضي.

وتقول قوات أذربيجان إنها حققت مكاسب على الأرض تشمل السيطرة الكاملة على الحدود مع إيران، وهو ما تنفيه أرمينيا.

ويقول مسؤولو الإقليم الأرمن إن قواتهم صدت هجمات.

وقال رئيس أذربيجان إلهام علييف لصحيفة "لو فيجارو" الفرنسية إن أذربيجان مستعدة للجلوس على طاولة المفاوضات، لكنه اتهم أرمينيا بالمسؤولية عن استمرار الأعمال العدائية.

ونقلت عنه الصحيفة قوله "نحن مستعدون للتوقف ولو اليوم.. لكن للأسف تنتهك أرمينيا بشكل صارخ وقف إطلاق النار.. إذا لم تتوقف سنواصل حتى النهاية بهدف تحرير كافة الأراضي المحتلة".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم إحراز تقدم جيد في هذا الشأن، لكنه لم يذكر تفاصيل.