الدفاع المدني اللبناني يستقدم طوافة تابعة للجيش لإخماد النيران

استقدم الدفاع المدني اللبناني اليوم، السبت، طوافة تابعة للجيش للمساهمة في إخماد النيران المندلعة في أحراج بلدة حصن عار – جبيل.

وبدأت النيران تلتهم مناطق احراج وبساتين جربتا وصغار وعين كفاع في البترون اللبنانية وسط صعوبة بالغة في عملية إخمادها جراء سرعة الرياح واشتدادها وجفاف الأراضي.

واستنكر الأهالي هذا العمل الذي اعتبروه مفتعلًا، وطالبوا بالبحث عن تجار الفحم المتهم الأول بنظرهم، خصوصا وان التدفئة على الغاز والمازوت باتت مكلفة جدًا.

ودعا بعض الأهالي إلى الأمن الذاتي لحماية ارضهم ومحيط منازلهم على قاعدة "لقد أصبحت حراسة القرى من قبل الأهالي ضرورة ملحة".