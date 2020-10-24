النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي: الشعب السوداني ليس إرهابيا

قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني إن الشعب السوداني ليس إرهابيا ولا يرعى الإرهاب.
وفي سياق متصل نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن مسؤول أمريكي بارز تأكيده أن اتفاق التطبيع المبرم بين إسرائيل والسودان يشمل إدراج حكومة الخرطوم "حزب الله" اللبناني على قائمة الإرهاب.
وقال المسؤول الذي لم يتم الكشف عن اسمه للوكالة إن السودان وافق على تصنيف "حزب الله" تنظيما إرهابيا، على الرغم من أن البيان الأمريكي-السوداني-الإسرائيلي المشترك بشأن اتفاق التطبيع لم يتطرق إلى هذا الموضوع.
وتحاول الولايات المتحدة وإسرائيل إقناع شركائهما على إدراج "حزب الله" بأكمله على قائمة الإرهاب.
وأصبح السودان أمس ثالث دولة عربية منذ بداية العام الجاري، بعد الإمارات والبحرين، تقرر تطبيع العلاقات وتوقيع اتفاق السلام مع إسرائيل، بوساطة الولايات المتحدة.
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