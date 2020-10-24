"عدو أردوغان" بالمستشفى بعد إصابته بكورونا

قال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، السبت، إنه يخضع للعلاج بالمستشفى، بعدما أظهرت الفحوص إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وارتفاع درجة حرارته.

وقال في مقطع فيديو التُقط على ما يبدو من غرفته بالمستشفى: "انتابتني حمى حوالي الساعة التاسعة مساء أمس وكانت حرارتي 38 درجة. جئت إلى هنا وقضيت الليلة في المستشفى".

وأضاف "أنا الآن بخير تماما، والحمى ليست شديدة. العملية مستمرة. لا يوجد ما يعتبر سلبيا بالمعنى الطبي".

وذكر المستشفى الأميركي بإسطنبول في بيان أن إمام أوغلو، المعارض للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دخل المستشفى في العاشرة مساء (19:00 بتوقيت غرينتش) بعدما ظهرت عليه أعراض تعب بالجهاز التنفسي العلوي.

وانتخب إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري، رئيسا لبلدية إسطنبول بعد جولة إعادة في يونيو 2019 اعتبرت آنذاك ضربة لأردوغان وحزب العدالة والتنمية.

وسجلت تركيا أكثر من 357 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، في حين بلغ عدد الوفيات أكثر من 9 آلاف حالة.