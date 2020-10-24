الرئاسة الجزائرية: تبون يدخل الحجر الصحي

وضع الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، السبت، في الحجر الصحي، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على العديد من المسؤولين برئاسة الجمهورية والحكومة.
وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية "عبد المجيد تبون في الحجر الصحي لمدة 5 أيام ابتداء من 24 أكتوبر 2020".
وأضاف: "وضع رئيس الجمهورية في الحجر الصحي الطوعي بنصيحة من الطاقم الطبي للرئاسة بسبب ظهور أعراض كورونا على العديد من الإطارات السامية برئاسة الجمهورية وأعضاء من الحكومة".
وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد أكثر من 55 ألف حالة في الجزائر، منذ تسجيل أول حالة في 25 فبراير، مع وفاة 1897 شخصا وشفاء أزيد من 38 ألف حالة.
ويقول مسؤولو الصحة في الدولة المغاربية إن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من المواطنين اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، داعيين إياهم إلى الامتثال لقواعد الحجر الصحي والالتزام بارتداء القناع الواقي.
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