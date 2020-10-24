عاجل.. زلزال بقوة 5.4 يضرب شمال غرب إيران

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات بمقياس ريختر، مناطق شمال غرب إيران، اليوم السبت، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "العربية" الإخبارية منذ قليل.



ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات بمقياس ريختر، مناطق شمال غرب إيران، اليوم السبت، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "العربية" الإخبارية منذ قليل. ولم تشر الأنباء إلى أى تفاصيل بشأن وقوع إصابات أو ضحايا جراء الهزة الأرضية العنيفة فى إيران، التى عادة ما تتعرض للزلازل بشكل متكرر.

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