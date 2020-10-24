الاتحاد الأوروبى : اتفاق ملء سد النهضة بأيدى مصر وإثيوبيا والسودان

ووفقًا لشبكة "العربية"، أكد التكتل الأوروبى فى بيانه، اليوم، دعمه لجهود جنوب إفريقيا لأجل إيجاد حل لأزمة ملء سد النهضة، داعيًا جميع الأطراف للعودة سريعًا إلى طاولة المفاوضات. ويأتى بيان الاتحاد الأوروبى غداة تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى أعلن رفضه التعنت الإثيوبى وإخلال أديس أبابا باتفاق كان من شأنه إنهاء أزمة ملء سد النهضة، مشددًا على أن مصر لا يمكنها أن تتحمل تبعات خطر هذا السد.

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