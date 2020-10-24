ألمانيا ترحب بالتطبيع بين إسرائيل والسودان : زخم فريد لتحقيق السلام

أبدت الخارجية الألمانية، اليوم السبت، ترحيبها بإعلان اتفاق تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، مؤكدة أهمية الاتفاق كخطوة أخرى نحو مزيد من الاستقرار والعلاقات السليمة بين إسرائيل وجيرانها العرب.





وفى بيان رسمى، قال المتحدث باسم الوزارة، إن "الولايات المتحدة لعبت دورًا حاسمًا فى التوسط فى هذه الاتفاقيات التى تستحق شكرنا وتقديرنا عليها". ويأتى قرار السودان بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد الإمارات والبحرين، من خلال وساطة أمريكية، حيث قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن إسرائيل والسودان اتفقا على "صنع السلام". وقال متحدث الخارجية الألمانية: "أحدثت اتفاقيات التطبيع خلال الأسابيع القليلة الماضية زخمًا فريدًا يجب استخدامه الآن بشكل أكبر لتحقيق سلام دائم فى الشرق الأوسط، أيضًا بالنظر إلى هدف حل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين".

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